أخبار ليبيا 24 – خاص

شيع أهالي مدينة بني وليد اليوم السبت، جثامين عضوي المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ومرافقيهما والذين جرى اغتيالهم بالقرب من مدينة مزدة (140 كم) جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وكان قد أقدم مسلحون أمس الجمعة، على استهداف وفد مكون رئيس لجنة المصالحة عبد الله نطاط، والشيخ خميس محمد أسباقة ومرافقيهما موسي مسعود الضبع وعادل ميلاد بن جذيرية، عقب عودتهم من رحلة هدفها المصالحة بين قبائل الزنتان والمشاشية.

وأسفر استهداف الوفد إلى مقتلهم جميعًا، وذلك في الطريق الرابط بين تينيناي ونسمة.

هذا وأعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الحداد ثلاثة أيام في كافة مؤسسات بني وليد.