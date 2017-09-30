أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل ميناء بنغازي البحري للوقوف على آخر المستجدات بالميناء وذلك قبل يوم من موعد إعادة افتتاحه.

ونقل مكتب الإعلام لبلدية بنغازي، أن عميد البلدية قام بجولة للميناء البحري برفقة كافة المسئولين بقطاع المواصلات والموانئ .

وأضاف مكتب الإعلام ببلدية بنغازي أنه تم تحديد موعد إعادة افتتاح ميناء بنغازي البحري في الأول من أكتوبر.

ويعتبر ميناء بنغازي البحري الشريان الاقصادي للمدينة والمنطقة ككل وسيكون له الأثر الكبير في حركة العجلة الاقتصادية للبلاد.