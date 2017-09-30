أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس قسم البحث الجنائي بطبرق عقيد فتحي أمرايف، اليوم السبت، “إن البحث الجنائي قام بإيقاف محاولة سحب 14 مليون دينار بطريقة غير رسمية من حسابات المصرف التجاري بطبرق إلى حسابات عدد من مكاتب الصرافة بطريقة مريبة ومشبوهة” .

وأضاف أمرايف لـ “أخبار ليبيا 24” أن المعلومات وصلتنا من أحد مصادرنا بالمصرف التجاري الوطني الرئيسي بطبرق أن أحد الموظفين قام بتحويل مبلغ 750 ألف دينار من حسابات المصرف في الصباح الباكر قبل أن يفتح المصرف أبوابه للزبائن بعد أن قام الموظف بالحصول على الرقم السري من المدير وعملية السحب كانت قبل الساعة الثامنة صباحا ًمن يوم الأربعاء الماضي .

وتابع “على الفور تم التأكد من المعلومات الواردة إلينا وتم التعرف على عدد 2 مكتب صرافة بطبرق أحداهما تم تحويل مبلغ 600 ألف دينار إلى حسابه والمكتب الثاني تم تحويل مبلغ 150 ألف دينار إلى حسابه ويعد التحقيق تم إيقاف حسابات مكاتب الصرافة وإسترجاع المبالغ المسحوبة إلى حسابات المصرف التجاري فرع طبرق .

وأشار رئيس قسم البحث الجنائي طبرق إلى أن تم تحويل مبلغ وقدره 14 مليون دينار الأيام الماضية من جامعة غريان إلى أحد الحسابات بالمصرف التجاري بطبرق وهذا المبلغ تم التصرف فيه والسحب منه عن طريق كود معين وسري ولايوجد إلا لدى مدير المصرف .

ونوه عقيد فتحي إلى أن التحقيقات جارية عن طريق مركز شرطة المدينة حول كيفية حصول الموظف على الكود السري الموجود لدي مدير المصرف وقام بسحب هذه المبالغ بطرق غير قانونية .