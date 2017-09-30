أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير شركات الخدمات العامة بطبرق الناجي عمر، اليوم السبت، إن سكان حي العودة بطبرق أغلوا المكب الرئيسي بالمدينة منذ 10 أيام بسبب وجود المكب وسط الأحياء السكنية مما جعل الشركة توقف أعمالها لعدم وجود مكب بديل وهذا الأمر يخص البلدية فنحن جاهزون للعمل حال توفر مكب بديل .

وأضاف عمر في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن أكثر من 2 مليون طن من القمامة مكدس داخل وخارج المدينة وتقدر كمية القمامة اليومية من حوالي 200 ألف طن حتى 250 ألف طن بسبب تكاثر عدد السكان في المدينة من العمالة الوافدة والنازحين وكثرة البناء العشوائي والأحياء الجديدة وكذلك الورش في المنطقة الصناعية .

وتابع “بدأنا في سحب صناديق القمامة من المدينة خوفاً عليها من الحرق والتخريب لأن هذه الصناديق مكلفة فتتراوح أسعارها من 1500 دينار إلى 10 ألاف دينار “، مشيرا أن لديهم صناديق سفلية حديثة لاتوجد إلا بمدينة طبرق تخوفنا عليها من الحرق والتخريب تم سحبها وستقوم بإرجاعها فور توفر مكب جديد عن طريق المجلس البلدي .

يشار إلى أن بلدي طبرق قام بعدة اجتماعات لتوفير مكب قمامة وطالب الحكماء للتدخل ولكن عدم تعاون المواطنين وملاك الأراضي في توفير مكب والمحاولات لم تتوقف من المجلس البلدي لحل هذه المشكلة المستعصية قبل أن تحل كارثة بيئية مرتقبة خلال الأيام القادمة .