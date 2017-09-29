أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الجمعة جثامين أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وعنصرين الأمن المرافقين لهم إلى مدينة بن وليد.

وأكد شهود عيان وصول جثامين أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ورفاقهم شباب شرطة بني وليد قبل قليل لمستشفى بني وليد العام قادمة من مستشفى مزدة .

وأوضح الشهود إلى أن كافة أهالي وشباب المدينة خرجوا لاستقبال الجثامين، لافتاً إلى أن سيتم دفن الجثامين فور الانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية .

يشار إلى أن مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على مشايخ من قبيلة ورفلة وهم خميس أسباقه المنسلي، وعبدالله انطاط ومصباح محمد البرغوثي وموسى المنسلي، الذين كانوا في يؤدون واجبهم الوطني لرأب الصدع ومصالحة الأهالي في المنطقة الغربية والذي هو بمباركة من كل القبائل الليبية التي يسعى عمدها ومشايخها وأعيانها إلى تقريب المسافات ووجهات النظر والمصالحة بين كل المتنازعين في ليبيا ليعم الأمن والأمان والاستقرار .