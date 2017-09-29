أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن السطيرة على جرافة بحرية كانت تتأهب للدخول إلى ميناء درنة .

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الجمعة إن رجال البحرية التابعين للغرفة شرعوا في جر هذه الجرافة التي كانت في طريقها للجماعات الإرهابية نحو القاعدة الحربية التابعة للغرفة.

يشار إلى أن مقاتلات سلح الجو الليبي تمكنت في القليلة الماضية من استهداف جرافات تابعة للجماعات الإرهابية تحاول الاقتراب من منطقة الخبطة أسفل منطقة الفتائح علي شاطئ البحر في مدينة درنة.