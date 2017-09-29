أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية طبرق أمس الخميس، مركز جمارك ميناء طبرق البحري والشركة الليبية للموانئ وشركات التوكيلات الملاحية وشركات النقل، بتسهيل دخول 18 حاوية خاصة بالمواد الكيميائية قادمة من ألمانيا عن طريق الحكومة المؤقتة.

وقال مدير محطة طبرق لتحلية المياه فتح الله سليم النعاس في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، إن بلدية طبرق طالبت الجهات المسؤولة من خلال اجتماع عقد أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالشركة الليبية للموانئ لتسهيل عملية وصول السفينة التي تحمل على ظهرها عدد 18 حاوية خاصة بالمواد الكيميائية لعدد 4 محطات تحلية في كل من طبرق وسوسة ودرنة وبوترابة.

وأكد النعاس أن الكمية التي تخص محطة تحلية المياه بطبرق تكفي لتشغيلها لمدة 8 أشهر، مشيرًا إلى أن هنالك كمية أخرى من المواد الكيميائية التشغيلية لعدد 3 محطات بالمنطقة الغربية وهي محطات زليتن والزاوية وزوارة، وستصلها لتغطية كل احتياجات هذه المحطات من المواد الكيميائية .

يشار أن محطة تحلية المياه بطبرق توقفت عن العمل في وقت سابق بسبب نقص المواد الكيميائية مما نتج عنه تنظيم العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من مؤسسات المجتمع المدني مما اضطر الحكومة المؤقتة للموافقة على هذه الطلبية من المواد الكيميائية التشغيلية لكل المحطات في ليبيا .