اخبار ليبيا 24 – خاص

ركزت جلسات الحوار السياسي الليبي بتونس لليوم الثالث على التوالي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، واقتراح انتخاب رئيس ونائبين ، والعلاقة المستقبلية بين حكومة الوفاق الوطني والمجلس.

وقد خفت حدة المناقشات السياسية التي عقدت في تونس تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامةبعد خلاف حول من أختيار رئيس المجلس الرئاسي و نائبيه .

ومن بين المقترحات التى قدمت يوم الخميس ان أستمرار فايز السراج الذى يرأس المجلس حاليا فى منصبه بشرط ان يكون نائبيه موزعين من شرق ليبيا و جنوبها .

وقد بدأت الاجتماعات في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تجمع وفد من البرلمان الليبي وآخر من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الفصائل الليبية الأخرى وزعماء القبائل.

وقال المراقبون انه لم يتم اجراء حوار مباشر بين الفصائل الليبية يوم الخميس حيث وجهت عدة احزاب سياسية رسائل الى لجان الحوار تمثل البرلمان ومجلس الدولة من اجل عرض موقفها حول قضايا المناقشة الرئيسية و ” الانتقال إلى المرحلة المقبلة من الانتخابات “.

وفي هذا السياق، دعا عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “منح السلطات التشريعية لمجلس الدولة، على قدم المساواة مع البرلمان، مقابل موافقته على تعديل المادة 8 التي تحدد صلاحيات قائد القوات المسلحة، وكذلك الإبقاء على إخضاع قيادة الجيش للبرلمان “.

وأصدر المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية خالد رمضان أبو عميد بيانا رحب فيه بمبادرة سلام وقدم سبعة شروط للمشاركة الكاملة في خارطة طريق الأمم المتحدة وأهمها عقد حوار داخل ليبيا دون أي تدخل أجنبي.

ومن الشروط الأخرى التي ذكرها الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء النظام السابق ورفع جميع القيود الأمنية والقانونية والمذكرات الجنائية الدولية بحق الأشخاص المطلوبين “.

وفى الاسبوع الماضى حدد غسان سلامة خطة عمل لثلاث مراحل لحل الازمة فى البلاد خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك.

وتشمل المراحل الثلاث الجولة الجارية من المحادثات لتعديل اتفاقية الصخيرات وعقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة وتنظيم استفتاء لاعتماد دستور جديد يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة.

وفى مؤتمر صحفى يوم الخميس قال مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا ان الاتفاق السياسى الليبى الموقع بمدينة الصخيرات المغربية سيحال الى البرلمان بعد الانتهاء من تعديله للمصادقة عليه و أعتماده .