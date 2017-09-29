أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر امتلاك أدلة ملموسة تثبت تورط آمر المحاور بالقوات الخاصة الصاعقة محمود الورفلي، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القائد في مقابلة مع صحيفة “لقد اعتقلنا الورفلي بناء على تقارير تلقيناها، لكن لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة، وفتحنا تحقيقا، وفي حال إثبات تلك الجرائم فستكون هناك محاكمة وإدانة”.

وأكد حفتر، احترامه لقوانين حقوق الإنسان وسلطة محكمة لاهاي الدولية، مضيفا: “لكن علينا أن نضيف بأنه في ليبيا ترتكب يوميا جرائم مروعة من قبل الجماعات والمليشيات الإرهابية المتطرفة”، متسائلا لماذا يركزون فقط على الورفلي؟.

وفي سياق آخر، نفى القائد العام علمه بوجود ترتيبات لعقد اجتماع جديد في العاصمة الروسية موسكو مع رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج.

وأعرب حفتر عن تطلعه إلى لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة خارطة الطريق الجديد من أجل ليبيا التي أعلنها الأخير في نيويورك مؤخرا.

وفي معرض رده على سؤال حول دعوة الحكومة الإيطالية لاختيار المسار السياسي عوضا عن الحرب في ليبيا، قال: “بالنسبة لمسألة استخدام القوة، نحن لسنا بحاجة إلى المشورة، من الواضح أننا نفضل طرق السياسة، ولكن عندما لا تنجح هناك حاجة إلى حلول أخرى” .

وأضاف: “إننا نهزم الإرهاب الآن في ليبيا، ليس بالوسائل الدبلوماسية بل بالأسلحة، فنحن من يقرر كيفية الدفاع عن بلدنا وشعبه، وإلى اللحظة لم نستخدم القوة لحل الأزمة السياسية الداخلية” .