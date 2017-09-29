طلب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، من أوروبا مروحيات وطائرات بدون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدى للهجرة غير الشرعية.

وقال فى مقابلة نشرتها صحيفة كوريرى دى لا سيرا الإيطالية الجمعة، بعد استقباله فى روما وباريس هذا الأسبوع، “قدمت خطة انطلاقا من مبدأ أن ليبيا ليست نقطة الوصول بل إنما هى معبر للمهاجرين الراغبين فى الوصول إلى أوروبا”.

وأضاف “تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا من حيث ينطلق المهاجرون، أما مراقبة الحدود الجنوبية فان القوات المسلحة يمكنها توفير العنصر البشرى لكن يتعين عليكم أنتم الأوروبيين إرسال مساعدة: طائرات بدون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات “.

وفى الوقت الذى تفرض فيه الأمم المتحدة حظرا على شحن أى سلاح باتجاه ليبيا، فان حفتر يرى أن “كافة الدول الأوروبية المعنية التى يهمها وقف الهجرة، عليها إلغاء” هذا الحظر.

وأكد حفتر أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتى “وافقت على برنامج لتدريب جنود القوات المسلحة الليبية فى إيطاليا”.

وكانت إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة لليبيا، أهم داعم فى أوروبا لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا.

لكن وزيرة الدفاع الإيطالية قالت أمام لجنة برلمانية الخميس، إن إيطاليا ليست منحازة فى المنافسة بين حفتر والسراج.

وقالت “نحن نريد ليبيا موحدة وسلمية ومستعدون للعمل مع كل الذين يريدون العمل بشكل سلمى من أجل وحدة البلاد”.

مقابلة الصحيفة مع المشير خليفة حفتر : على الرابط هنا