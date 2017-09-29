يقبع 39 طفلا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة داخل السجون الليبية، حسب ما كشفت الكاتبة العامة لجمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج منى الجندوبي، امس الخميس، خلال مداخلتها ضمن الندوة العلمية الوطنية التونسية حول « التربية ما قبل المدرسة حصن للناشئة من التطرف »،بالعاصمة التونسية .

وأفادت الجندوبي ان الجمعية كانت راسلت رئاسة الحكومة التونسية ووزارات الخارجية والمرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية، بخصوص وضعية هؤلاء الأطفال العالقين بالسجون الليبية، كما عرضت الملف على لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب التونسي ، التي تنقلت بدروها الى ليبيا في محاولة لبذل المساعي مع الحكومة الليبية لإسترجاع الأطفال التونسيين، لافتة الى انه « لم يتم التوصل الى اي اتفاق حول هذا الملف مع الحكومة الليبية كما لم يتم التطرق اليه من جديد منذ اكتوبر 2016″، حسب قولها.

وطالبت المتحدثة بضرورة العمل على التسريع باسترجاع الاطفال العالقين « رفقة امهاتهم ان امكن ذلك باعتبارهم ضحايا الارهاب »، وفق رؤيتها.

واقترحت الجندوبي ادماج هؤلاء الاطفال عند عودتهم الى تونس داخل وحدات ادماج ودور لرعاية الاطفال مع الحرص على تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم.

من جانبه أفاد رئيس الادارة الفرعية لمكافحة الارهاب، بوزارة الداخلية التونسية ، عمر الحاجي، ان وزارة الداخلية تضطلع بدور وقائي لفائدة الأطفال ما قبل سن 6 سنوات .

ويذكر أن عددا من الأطفال التونسيين و من جنسيات أخرى و أمهاتهم محتجزين بسجون ليبية بطرابلس و مصراتة بعد تحرير مدينة سرت من داعش و قتل أبائهم الذين كانوا ينتمون لتنظيم داعش الأرهابي و قد أستعادت السلطات السوادنية في وقت سابق عددا من الأطفال السوادنيين و لازلت تونس تسعى لإستعادة الأطفال التونسيين و كانت لجنة برلمانية تونسية قد زارت طرابلس و وفقا لمصدر من قوة الردع الخاصة بطرابلس في ذلك الوقت فإن اللجنة البرلمانية عرضت إسترجاع الأطفال دون أمهاتهم وهذا مارفضته السلطات الليبية .