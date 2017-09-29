أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت، أمس الخميس، فعاليات مهرجان فرسان ليبيا للفروسية الأول الذي ينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية بمشاركة أكثر من 100 فارس من مختلف المدن الليبية.

ويستمر المهرجان لمدة ثمانية أيام متتالية؛ وكان اليوم الأول للمهرجان شهد حضور العديد من الشخصيات من بينهم رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة، طلال بوخطوة، ورئيس الاتحاد الفرعي للفروسية رجب البكوش، وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، ومدير مديرية أمن بنغازي، العقيد فايز الشلماني.

وجرى خلال المهرجان عرض للفرسان ، ومن ثم مباراة اليوم الأول لفئة الناشئين.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي شهداء بنغازي للفروسية ناصر العبيدي، أن هذا المهرجان يهدف إلى لم شمل جميع مدن ليبيا؛ حيث وصل عدد المشاركين إلى ما يقارب من 110 من مختلف المدن الليبية.

من جهته أكد عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، أن هذا المهرجان في نسخته الأولى يعتبر من أهم المهرجانات التي تدعم رياضة الفروسية والتي تعبر عن موروثنا التاريخي، كما أنها تؤكد على أخلاق الفرسان وترسخها في عقولنا.

وأضاف العبار، أن إقامة هذا المهرجان، يعد رسالة قوية بأن بنغازي لازالت حية وصامدة.

واعتبر كذلك رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة طلال بوخطوة بأن هذا المهرجان يعتبر من أكبر المهرجانات التي عاشتها ليبيا بكل عزة وكرامة.

وقال “إننا من خلال هذا المهرجان نؤكد أن الرياضة تصنع السلام وتبني الأمم، كما أن مشاركة كافة المدن يؤكد بأن الرياضة تجمع ولا تفرق”.