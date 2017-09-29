أصدرت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية اليوم الجمعة حكما يقضي بأحقية مسؤلي الهجرة في إلغاء حق اللجوء للأمام الليبي المدعو بـ ” أبو رمضان ” بعد إتهامه بممارسة خطاب الكراهية .

و كان إمام من أصول ليبية أثار جدلا واسعا داخل سويسرا، بعد اتهام التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية للأمام “أبورمضان” بنشر خطاب الكراهية ضد الديانات والمعتقدات الأخرى، من خلال الخطب الدينية والدروس الوعظية في أحد مساجد بيلبيان السويسرية .

وقدَّم البرنامج التلفزيوني الإخباري “روندشاو” تسجيلات منسوبة للإمام أبو رمضان خلال خطبته في جامع الرحمان بكانتون برن، اعتبرت دعوة للتحريض على الكراهية كما نقل التلفزيون أيضا عن الإمام في سياق التحقيق الإعلامي دعوته للمسلمين بعدم الخضوع للقوانين المحلية.

و أكدت المحكمة أن الحكم نهائى ولا يمكن الطعن فيه، بيد انه يتعين على جلسات الاستماع المستقلة ان تقرر ما اذا كان بامكان أبو رمضان البقاء فى سويسرا أو ترحيله .

و يذكرصلاح رمضان الفيتوري، المكنّى بأبو رمضان، يقيم في بيل سويسرا بعد أن تم منحه اللجوء بسبب ملاحقته من نظام معمر القذافي، ولكنه يمتلك تاريخًا حافلًا في دعم التطرف داخل ليبيا وخارجها.

و”أبو رمضان” عُرف منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي بأفكاره المتطرفة ودعوته للإرهاب، وهي الفترة التي نشط فيها التيار المتطرف في ليبيا، حتى أصبح مطلوبًا من الأجهزة الأمنية الليبية وملاحقًا من نظام معمر القذافي وبالتحديد منذ سنة 1988، بعد أن أصبح من العناصر المنظرة للتطرف والانخراط فيما كان يُعرف آنذاك بحركة “الشهداء الإسلامية”، ما دفعه إلى الهروب خارج ليبيا وبالتحديد إلى بريطانيا قبل أن ينتقل إلى سويسرا حيث تحصل على اللجوء سنة 1998.

و يرتبط ابو رمضان بالمفتي المعزول الصادق الغرياني و تيارات أسلامية داخلية وخاصة بالعاصمة طرابلس و نقلت قناة التناصح بعضا من خطبه عبر شاشتها خلال الأعوام الماضية .