أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى المكلف ، الصديق الصور، مقتل صحفيين تونسيين مختطفين فى ليبيا منذ سبتمبر 2014.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم داعش الذين جرى القبض عليهم فى سرت، إن عناصر تنظيم داعش أوقفوا الصحفيين التونسيين فى الطريق العام وقتلوهما بعد ذلك.

يذكر أن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى أختفيا، بعد مدة قصيرة من دخولهما ليبيا فى مهمة صحفية يوم الرابع من سبتمبر 2014.

وفى يناير 2015 نشرت مجموعة تنسب نفسها إلى تنظيم داعش في ولاية برقة خبرا عن إعدام الصحفيين الاثنين عبر صفحة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم تأكيد ذلك من أى جهة فى ليبيا عبر حجج ثابتة أو عبر تحديد موقع جثتيهما، وتقطعت السبل بعائلتى الصحفيين منذ تاريخ اختفاء ابنيهما فى سعيهما للبحث عن حقيقة مصيريهما فى ليبيا.

وكان الصديق الصور أعلن، فى نفس المؤتمر، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين فى سرت بوسط ليبيا، قائلا إنه “تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم.

وكان مكتب الإعلام بالقوات المسلحة الليبية قد أكد مقتل الصحفيين التونسيين بعد إعترافات من بعض عناصر داعش المقبوض عليهم ببنغازي .