التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الخميس ، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة .

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن سلامة أكد خلال اللقاء أهمية الدور المباشر لدول جوار ليبيا في إنجاح جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية ودفع مختلف الأطراف نحو الحوار والتفاهم.

من جانبه شدد الرئيس التونسي على ضرورة الإسراع بحلّ الأزمة الليبية وبناء الدولة وإعادة الأمن والاستقرار. مؤكداً أن انعقاد أولى جولات الحوار بين الأطراف الليبية بتونس الذي كان يوم الثلاثاء الماضي وبرعاية الأمم المتحدة، خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد على تحقيق تقدم تدريجي في مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.