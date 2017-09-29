اغتال مسلحون اليوم (الجمعة)، أربعة أشخاص من وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة (بني وليد) بالقرب من مدينة مزدة (140 كلم) جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال علي امبارك رئيس المجلس المحلي بني وليد، إن “وفدا من لجان المصالحة تابع للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، تعرض لإطلاق نار من طرف مسلحين، عقب خروجه من مزدة ، مما أدى إلى مقتل رئيس لجنة المصالحة الشيخ عبد الله انطاط ومساعده الشيخ خميس اسباقة، إضافة إلى وفاة اثنين من مديرية الأمن بمدينة بني وليد مرافقين للوفد”.

وأضاف امبارك ” الوفد كان في مهمة اجتماعية، لمتابعة قضية المصالحة بين قبائل الزنتان والمشاشية، وأثناء استعدادهم للعودة وفي الطريق الرابط بين مزدة وبني وليد، تعرضوا لكمين من قبل مسلحين “.

وتبعد بلدة مزدة (125 كلم) جنوب عن مدينة بني وليد .

وعن المعلومات المتاحة حول خلفية الهجوم ، أجاب رئيس المجلس المحلي بني وليد بالقول ” لا يمكننا اتهام أحد، وننتظر تقارير الأجهزة الأمنية والطب الشرعي “.

وأكد أن الوفد ليس له أي دوافع سياسية، وهو وفد مصالحة تعود بصورة مستمرة على زيارة مدن الجبل الغربي، للمساعدة في عمليات المصالحة بين القبائل.

ويذكر أن تقارير إعلامية ذكرت أن السيارة التي كانت تقل أعضاء الوفد تعرضت لإطلاق نار مما أدى إلى إنقلابها , و تم نقل جثامين القتلى لمستشفى مزدة في إنتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة .