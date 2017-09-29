يلتقى اليوم الجمعة، فريق اتحاد العاصمة الجزائرى مع الوداد البيضاوى المغربى بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات مرحلة الذهاب للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وصعد اتحاد العاصمة الجزائرى على حساب فيروفياريو الموزمبيقى فى الدور ربع النهائي، بينما نجح الوداد البيضاوى المغربى فى الإطاحة ببطل النسخة الماضية من المسابقة، صن داونز الجنوب أفريقى.

وتعد هذه المواجهة الأولى التى تجمع بين اتحاد العاصمة الجزائرى “وصيف” نسخة 2015 من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، ونظيره الوداد البيضاوى الذى يخوض منافسات الدور نصف النهائى للموسم الثانى على التوالى فى أقوى بطولات القارة السمراء.

والتقى اتحاد العاصمة الجزائرى مع الوداد البيضاوى المغربى فى دور الثمانية لكأس الاتحاد عام 1999، ونصف نهائى بطولة كأس الأندية أبطال الكئوس عام 2002، قبل أن يتم إلغاء المسابقة الأخيرة.

ويسعى اتحاد العاصمة لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم من أجل تعزيز آماله فى الوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا وتكرار إنجاز 2015 قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب بعد 3 أسابيع، بينما يرغب الوداد في الخروج بأقل الخسائر.

ويعانى الوداد البيضاوى المغربى العديد من الغيابات فى مباراة اليوم حيث يغيب الثلاثى أنس الأصباحي، وجمال أيت بن يدر، ونعيم أعراب بداعى الإصابة.

و يلتقي فريق النجم الساحلي التونسي على ملعبه فريق الأهلي المصري غدا السبت ضمن نفس منافسات البطولة و كان فريق النجم الساحلي قد أقصى الأهلي طرابلس الليبي في الدور السابق بعد الفوز عليه بسوسة بهدفين لصفر وتعادل الفريقين بدون أهداف بملعب برج العرب بالأسكندرية .