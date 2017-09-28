دمرت طائرات حربية مصرية، 10 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر، قبل أن تتمكن من التسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان، أن القوات الجوية استهدفت السيارات بناء على معلومات أفادت بتجمع “عدد من العناصر الإجرامية التي تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي”.

وأسفر القصف عن تدمير “10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة”، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.