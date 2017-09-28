قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة ، عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتركزت المناقشات على دراسة مواد الاتفاق السياسيالتي تتعلق بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وأضافت البعثة، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن أجواء إيجابية، وروح الشراكة سادت الاجتماع.

وانطلقت الثلاثاء، في تونس جولة حوار مباشرة بين الوفدين تدوم لأسبوع، بغية تعديل بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وفق خطة العمل المقترحة من المبعوث الأممي.

و كان المبعوث الأممي غسان سلامة قد طرح في اجتماع بنيويورك في 20 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وترتكز الخطة على ثلاث مراحل رئيسية هي، تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني وبعد عام من العمل، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.