قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، الأربعاء، إن اللقاء الخاص الذي عقده، في روما، أمس، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة ، يندرج في مساعي تحقيق الاستقرار بليبيا، وضبط تدفق الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وأضاف “مينيتي”، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيطالي الحكومي، “إذا كنا نرغب في تحقيق الاستقرار بليبيا، فنحن بحاجة إلى بذل جهد على أساس مقاربة ديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الرئيسية”، في إشارة إلى المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وحول ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا إلى أوروبا، أشار الوزير الإيطالي أن بلاده اتفقت “مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي يرأسها السراج، ولكن من الضروري تحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي هناك حاجة أيضاً للقاء حفتر” بحسب قوله.

وتابع: الحكومة المؤقتة ، غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولكنها موجودة في مدينة البيضاء ، وهي “منطقة حاسمة لتدفقات الهجرة، ومرتبطة بجنوبي ليبيا، ذو الأهمية الحاسمة لمصير ومستقبل أوروبا، وعلينا أن نحاول بسط الاستقرار في تلك الأراضي عن طريق الحوار مع من يسيطر عليها”.

وأضاف مينيتي، أن الحدود الجنوبية لليبيا، تتحول “بشكل متسارع إلى حدود جنوبية لأوروبا”.

ولفت إلى أن الاتجار بالبشر “يُعد حاليًا النشاط الاقتصادي الرئيسي في بعض المناطق الليبية، بدءًا من مدينة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، ولمكافحته، يمكننا تقديم الدعم لرؤساء بلديات مدن ليبية، من خلال بناء مسارات بديلة تساعدهم على تحقيق تنمية مستقبلية مختلفة ومستقرة”.

و كان المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية قد وصل إلى روما الأثنين ، في أول زيارة من نوعها، واجتمع مع رئيس هيئة الأركان، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، ووزيرة الدفاع، روبرتا بينوتي، بالإضافة إلى وزير الداخلية.