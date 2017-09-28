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تنظيم داعش الإرهابي في ورطة لم يعرفها من قبل فهو مرفوض من الداخل ومحارب من الخارج ومحاصرعلى جميع الجبهات ومهاجم برا وجوا ومنبوذ دون دعم أو إمدادات.

حاصرت القوات السورية عناصر داعش الإرهابية في المساحات المتبقية من ضفة الشامية بريف الرقة الشرقي، وذلك بعد سيطرتها على مدينة معدان وعلى كامل القرى الممتدة منها إلى قرية دلحة، على الضفة الجنوبية لنهر الفرات شرقي الرقة.

في موازاة ذلك، تواصلت المواجهات بين داعش و «قوات سورية الديمقراطية» في أحياء الرقة وسيطرت على أجزاء من حي جامع الإمام النووي بعد معارك مع داعش، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين في حيي الأمين والحني ودواري النعيم والدلة وسط المدينة، إضافة إلى حي النهضة غرب مركز الرقة.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر التنظيم الإرهابي، وعناصر «سورية الديمقراطية» في القسم الشمالي من الرقة، في محيط مدرسة جواد آنزور وخلف مطعم البيك قرب الحديقة البيضاء ومع دخول المعارك مراحلها النهائية يتجه المقاتلين إلى استعادة المدينة من داعش.

وطردت الوحدات الكردية بدعم من التحالف الدولي، تنظيم داعش الإرهابي من مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سورية مع الحدود مع تركيا نهاية العام 2014. كما شاركت في إطار «قوات سورية الديمقراطية» في طرد التنظيم من مدينة منبج في أغسطس 2016 وتخوض منذ حوالى عشرة أشهر معركة الرقة.

وينهار التنظيم الإرهابي في العراق أيضاً, حيث أعلن القيادي في حشد عشائر البغدادي في محافظة الأنبار عن مقتل “والي داعش” لمدينة راوة في عملية نوعية غربي المحافظة.

وقال الشيخ قطري العبيدي إن “قوة من الجيش وأبناء العشائر نفذوا عملية نوعية على محيط مدينة راوة 210كم غربي الأنبار”.

وأضاف العبيدي، أن “القوة استطاعت خلال العملية قتل الإرهابي أبوانس وهو والي تنظيم داعش لمدينة راوة مع اثنين من مرافقيه”، لافتا الى أن “القوة عادت بسلام بعد إكمال الواجب”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت الخميس الماضي مدينة عنة من “داعش”، فيما تستعد تلك القوات الى تحرير مدينة راوة القريبة منها خلال الأيام المقبلة.