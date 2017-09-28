أقال فريق بايرن ميونيخ الألماني، مدربه كارلو أنشيلوتي، الخميس، بعد هزيمة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وجاء قرار إقالة أنشيلوتي بعد ساعات من اجتماع إدارة بايرن ميونيخ لبحث مستقبل المدرب الإيطالي، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها النادي البافاري من باريس سان جرمان.

وقال النادي البافاري في بيان على موقعه الإلكتروني: “عقب تحليله للخسارة 3-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس، أعفى نادي بايرن ميونيخ مدربه كارلو أنشيلوتي من مهامه”.

وأضاف النادي أن الفرنسي ويلي سانيول، مساعد أنشيلوتي والنجم السابق في بايرن ميونخ، سيستلم المهمة بالوكالة، إلى حين تعيين مدرب جديد بشكل رسمي.

وكان أنشيلوتي مدربا لتشلسي وميلان وريال مدريد في السابق، ولم يعمر مع بايرن ميونخ سوى 15 شهرا تقريبا، بعد أن تسلم مهامه خلفا للمدرب بيب غوارديولا في يوليو 2016.