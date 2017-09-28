أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط قسم البحث الجنائي طبرق، أمس الأربعاء، سيارة تحمل 22 كيس من مادة الكربون السامة محملة مع 7000 كيلو أرز مصري نوع الوزان لبوابة وادي السهل غرب المدينة .

وذكر رئيس قسم البحث الجنائي طبرق عقيد فتحي أمرايف، لـ “أخبار ليبيا 24” أنه تم إحالة السيارة إلى قسم البحث الجنائي بحضور الحرس البلدي الذي أخذ عينات من الأرز لعرضها على مختبرات الرقابة على الأغذية للتأكد من عدم تأثرها بمادة الكربون .

وأضاف أنه تم التحفظ على الأرز ومادة الكربون ليتم إحالة السائق وصاحب البضاعة إلى جهات التحقيق المختصة، مشيرا إلى أن مادة الكربون من المواد السامة الخطيرة والتي تدخل في صناعة أنابيب عوادم السيارات وقد كثر تهريبها إلى مصر والكيلو غرام منها يصل إلى أكثر من 300 دينار .

يشار إن مديرية الأمن بطبرق تكثف التفتيش على مداخل ومخارج المدينة لضبط المواد الممنوعة والمخدرة التي قد داخل المدينة أيام تم تهريبها خارج البلاد .