أخبار ليبيا24

الشعب المسلم يحب العيش بتقوى وحرية وسلام, هو يرفض الاستبداد والقمع باسم الدين ويثابر لتأمين حياة واعدة لأولاده ومستقبل صاعد وهاهو اليوم ينتفض ضد إرهاب وظلم واستبداد داعش.

خرج أهالي بلدة تسيل الواقعة غربي محافظة درعا السورية بتظاهرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن أغلق التنظيم المدارس كافة، ومنع أبناء البلدة من الوصول إليها.

وقام المتظاهرون برشق إرهابيي التنظيم بالحجارة, في حين قامت ما تسمى “الحسبة” وهي شرطة داعش ال‘جرامية بإستقدام تعزيزات لمواجهة المتظاهرين.

وأفاد مصدر محلي أن تنظيم داعش الإرهابي قام بمنع الطلاب من الإلتحاق بالمدارس للتعليم، ما دفع الأهالي للخروج عن صمتهم وتنسيق مظاهرة ضد التنظيم الشيطاني الذي يحتل البلدة منذ قرابة العام.

يذكر أن بلدة تسيل وعدوان وسحم الجولان وجلين يحتلها داعش منذ عام تقريباً، مرتكباً الكثير من الإنتهاكات ضد الإنسانية بحق المدنين المتواجدين ضمن تلك البلدات، فضلا عن أنه منع خروج الأهالي إلى القرى المجاورة متخذاً منهم دروعاً بشرية لحماية نفسه.

يشار إلى أن فصائل الجيش السوري الحر أطلقت مطلع الشهر الماضي معركة جديدة ضد “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وتأتي المعركة الجديدة بعد أقل من أسبوعين من فقدان “جيش خالد” معظم قيادات الصف الأول والثاني نتيجة شن طائرات حربية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعه في بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك الحدودية مع الأردن، حيث طالت الغارات “محكمة شرعية” (مبنى مؤسسة الكهرباء سابقاً) وسجناً وموقعاً عسكرياً لتنظيم داعش الإرهابي، وأكدت مصادر وقتها أن الغارات خلفت 31 قتيلاً، بينهم قادة عسكريون وشرعيون في “جيش خالد بن الوليد” وأبرزهم “أمير الجيش الجديد المدعو “أبو تيم انخل”.