دعا اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس ي، منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة، إلى حماية آثار صبراتة من مخاطر المعارك التي تشهدها المدينة منذ أسبوعين.

جاء ذلك في بيان صدر، عن “اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس”، الذي تشكّل قبل أشهر، من بلديات المدن الليبية الخمس التي تضمّ معالم مصنّفة ضمن التراث العالمي، وهي شحات، الخمس، غات، غدامس، وصبراتة.

وتشهد المدينة، منذ 17 سبتمبر الجاري، معارك مسلحة عنيفة بين قوة مكافحة داعش و مليشيا الدباشي ، أسفرت عن تضرّر المسرح الروماني الواقع ضمن دائرة الاشتباكات، والمصنف ضمن التراث العالمي.

كما دعا البيان إلى تحييد المواقع الأثرية بالمدينة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1982.