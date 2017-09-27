أخبار ليبيا 24 – خاص

وقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، مع شركة ميتكا اليونانية عقد إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات في مدينة طبرق .

ومثل شركة ميتكا اليونانية في توقيع العقد المدير العام ايفانوس ورئيس مجلسإدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة ، بحضور وكيل وزارة الخارجية اليونانية وعميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من مشائخ وحكماء طبرق .

وأكد مدير الشركة اليونانية أن الشركة ستباشر أعمالها بعد إستلام قطعة الأرض المخصصة لبناء المحطة الغازية الجديدة .

يشار أن الشركة العامة الكهرباء قد باشرت منذ عدة أشهر لإقامة عدة اجتماعات مع بلدية طبرق وشركة الكهرباء من أجل توفير كل التسهيلات لوصول الشركة اليونانية إلى طبرق لتوقيع عقد إنشاء المحطة الجديدة .