أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت جامعة بنغازي، اليوم الاربعاء، بتدشين المجلة الطبية بقاعة بنغازي بمركز بنغازي الطبي، بحضور عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية .

وقال مدير تحرير المجلة الطبية ومدير مركز الخدمات الطبية التخصصية يونس البشاري، “إن مجلة بنغازي الطبية جزء من العملية التعليمية للجامعة بالأخص في الكليات الطبية الستة الموجودة في بنغازي كلية الصيدلة والصحة العامة والتمريض والتقنية “.

واضاف البشاري “الغرض من المجلة الطبية هي نشر الابحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين ، ونحن مستعدين لحل اشكالية عدم نشر الابحاث العلمية في الفترة السابقة اما في الخارج تكلفتها غالية جدا فنحن تسهيلا لهم انشأنا هذه المجلة للتقييم والنشر عبر صفحات المجلة الطبية”.

واردف البشاري قائلا ” المجلة تابعة لجامعة قاريونس اما الدعم من مركز الخدمات الطبية الى ان تقف المجلة على قدميها لأننا نامل في استمراريتها لنشر الابحاث العلمية “.

في السياق نفسه قال استشاري جراحه عامة ورئيس قسم الجراحة بمستشفى 7 اكتوبر ونائب رئيس تحرير المجلة سعيد عمر السعيطي ” كانت الفكرة موجودة مسبقا وساعدنا بعض الناس من ناحية الدعم المادي فالمجلة معنية من الناحية الطبية ونشر الابحاث الطبية العلمية على مستوى ليبيا “.

وأضاف السعيطي ” اتمنى من الاطباء كافة المشاركة فيها واتمنى ان تلاقى قبول على مستوى الوطن العربي والعالمي ، لدينا مجموعة من الاطباء من داخل وخارج ليبيا تقوم بتقييم البحث بالشروط الموجودة على الموقع ، فاذا تم قبوله ينشر بعون الله ، وسوف ينشر بعض المواضيع من داخل المستشفيات الليبية “.

والمجلة هي فصلية كل ثلاثة اشهر ولكن في حين ان تتوفر عديد الابحاث العلمية سوف تكون شهرية وهذا ما نتمناه ، من المتوقع ان يكون عدد صفحاتها ما بين 70 الى 90 صفحة “.

من جهته قال مستشار الأمراض الصدرية وأستاذ في كلية الطب ورئيس تحرير مجلة جامعة بنغازي الطبية نجيب الفلاح

“إن هذه المجلة موسمية تصدر كل موسم إما عدد أو اثنين أو ثلاثة علي حسب وفرة الأبحاث والأوراق، وإن الأوراق العلمية سوف تصدر من الكليات الطبية من جامعة بنغازي وخارج بنغازي”.

وأوضح الفلاح أنه سيقوم بفحص مقالات هذه المجلة نخبة من أساتذة بنغازي و أساتذة طرابلس والبيضاء، وكذلك هناك نخبة من الخارج وعلي رأسهم الطبيب هاني شنيب والطبيب ناجي بركات ومحمد ميلاد من استراليا، هؤلاء الأساتذة يقومون بتحكيم المقالة وفق المعايير المطلوبة وإذا توفرت المعايير المطلوبة بالمقالة تنشر.

وأضاف أن من يدعم هذه المجلة هو مركز الخدمات الطبية التخصصية التابع لجامعة بنغازي، ومجموعة شباب من صحيفة الجامعة ومجموعة أخرى لدعم الإلكتروني علي رأسهم الأستاذ محمد الهوني