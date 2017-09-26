أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم اتحاد الصيادلة الليبيين بالتعاون مع مركز بنغازي الطبي أمس الاثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، بالمدرج الرئيسي بالمركز.

وقالت رئيس قسم الصيدلة بمركز بنغازي الطبي غادة هدية، إن الاحتفالية هذا العام بعيدة عن الروتين السابق في إعطاء محاضرات داخل القاعات، ولكنها ستنصب على إعطاء نصائح مباشرة من الصيادلة إلى عامة الحضور من مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت هدية، “استعرضنا خلال هذا اليوم عددا من المواضيع الطبية التي تشغل الناس مثل أدوية أمراض الفشل الكلوي والجيوب الأنفية وأمراض الأطفال وغيرها”.