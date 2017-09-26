أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، تخصيص سيولة نقدية تقدر بــ 250 مليون دينار ليبي لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية.

وأوضح آغا، أن توزيع السيولة النقدية على المصارف سيكون يوم الخميس المقبل، وسيتمكن المواطنين من السحب اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكر رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء أن المخصصات المالية موزعة كالتالي:

• مصرف الجمهورية 71 مليون دينار .

• مصرف الوحدة 67 مليون دينار .

• مصرف التجاري الوطني 55 مليون دينار .

• مصرف شمال إفريقيا 22.5 مليون دينار .

• مصرف الصحارى 17.5 مليون دينار .

• مصرف التجارة والتنمية 10 مليون دينار.

• مصرف المتوسط 4 مليون دينار .

• مصرف الإجماع العربي 3 مليون دينار.