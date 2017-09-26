أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش المجلس البلدي طبرق اليوم الثلاثاء، موضوع إغلاق مكب القمامة الرئيسي وتكدسها بشوارع المدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المجلس البلدي ،بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم .

وأكد عميد البلدية الناجي مازق، بأن المجلس البلدي سيتخذ قرار عاجل لإيجاد مكب بديل خارج حدود المدينة لحل مشكلة تكدس القمامة وسط المدينة والذي أصبح ملفت للنظر وتسبب في احتقان كل سكان المدينة.

وكان قد أغلق سكان حي العودة بمدينة طبرق مكب القمامة، بسبب انتشار الروائح الكريهة والقوارض، حيثُ يوجد المكب في وسط الأحياء السكنية.