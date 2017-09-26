أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير التعاون الدولي والعلاقات بالهيئة العامة للكهرباء جبريل شعيتير، إن مشروع إنشاء محطة كهرباء سوسة بات واقعاً بعد أن تسلمت الهيئة العامة للكهرباء من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة مبلغ وقدره 100 مليون دينار كأول دفعة لصالح مشروع انشاء المحطة.

ووضع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، في يوليو الماضي حجر اساس إنشاء مشروع إنشاء محطة كهرباء سوسة الغازية،إيذانًا بالبدء فيه،رفقة رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري.

وحضر وضع حجر الأساس النائب في البرلمان المنتصرالحاسي، ووزير المالية بالحكومة الموقتة كامل الحاسي، وأعيان وحكماء ومشايخ من سوسة وشحات والمجلس البلدي سوسة.