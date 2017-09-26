أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم عن قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة الكونغو في تصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم روسيا 2018 .

وضمت القائمة 24 لاعباً منهم 4 لاعبين محترفين وضمت القائمة اسماء يتم استدعائها لاول مرة .

وشملت القائمة 3 حراس للمرمى وهم علي اشنينة و احمد عزاقة و عمار مسعود الذي استدعى للمنتخب اللليبي بسبب غياب الحارس الأساسي محمد نشنوش للقية 3 إنذارات ستبعده عن مباراة الكونغو .

هذا وضمت القائمة كل من طارق الجمل ، معاذ عبود ، احمد المقصي ، والمعتصم صبو ، سعد اجبارة ، أحمد رمضان ، محمد الفطيسي ، أنور مخلوف ، عبد الرحمن خليفة ، بدر جسن ، المصراتي ، مهند مصطفى ، محمد العياط ، صهيب بن سليمان ، محمد صولة ، حمدو المصري ، مؤيد اللافي ، احمد بن علي ، محمد الغنودي ، سالم المسلاتي ، أكرم الزوي.