أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عدد من أبناء المؤسسات الاجتماعية بمدينة بنغازي، بحقهم في الحصول على الرقم الوطني أسوة بباقي أبناء المجتمع.

وأوضح أبناء هذه المؤسسات، أنهم باتوا عاجزين عن تحصيل أبسط حقوق المواطن مثل التسجيل في الجمعيات الاستهلاكية وتحصيل القروض المصرفية وشراء بطاقات الاتصالات (ليبيانا ،المدار)، إضافة إلى حرمانهم من فرصة مواصلة التحصيل العلمي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

ولفت أبناء المؤسسات الاجتماعية إلى تأخر صرف منافع الزواج والسكن والذي أدى بدوره للتأثير سلبا على توقف بعض الأبناء من الإقدام على الزواج.

كما أشاروا إلى افتقارهم إلى الغطاء الاجتماعي الذي يكفل بحسب قولهم جانبا هاما من حقوقهم كمواطنين ليبيين في حال تعرضهم إلى أي ظرف مثل حالات القتل الخطأ وغيرها من الأمثلة التي تتطلب وجود غطاء اجتماعي .