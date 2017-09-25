أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع وكيل عام وزارة الداخلية حسين عبدالله العبار، اليوم الاثنين، مع مدير أمن الكفرة العقيد صالح على ومدير أمن تازربو العقيد عبدالحميد محمد ومدير أمن ربيانة الرائد سليمان خميس ، في مقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تخص هذه المديريات.

وناقش وكيل عام وزارة الداخلية خلال الاجتماع قلة لإمكانيات التي تعاني منها هذه المديريات، وأكد على أهمية وجود رجال الشرطة ودورهم في حفظ الأمن وبأنه سوف يبذل قصار جهده من أجل توفير هذه الإمكانيات.

وقال وكيل الوزارة أنه يأمل أن نستمر مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها ان ترفع من مستوى العمل الأمني بهذه المديريات.

وفي نهاية الاجتماع أصدر الوكيل تعليماته بتشكيل غرفة مشتركة تضم مديريات الأمن بمنطقة الجنوب الشرقي لحفظ الأمن بالمنطقة من خلال تكليف دوريات ثابتة ومتحركة تشارك فيها مديريات الأمن الواقعة في نطاق الجنوب الشرقي، مؤكدا علي ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة.