أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم نادي أصدقاء الكتاب في بنغازي، أمس الأحد دورة تدريبية للكتاب الناشئين بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الليبيين،تحت شعار “الكاتب الصغير ومهارات الكتابة” في مدينة بنغازي.

وانطلقت الدورة عقب المسابقة التي نظمها النادي تحت عنوان الكاتب الصغير، والتي أعلن عن نتائجها في أبريل الماضي، وتقام الدورة التدريبية في مقر المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، وتستمر الدورة لمدة 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية.

وفي أول تعاون للمنظمة العالمية لرعاية الطفولة، مع نادي أصدقاء الكتاب قدم ممثلو المنظمة محاضرة توعوية للأطفال حول التعامل مع مخلفات وكيفية تجنب أضرارها والابتعاد عنها.

وكانت بداية الدورة التدريبية مع كل من القاص محمد المسلاتي، والقاص محمد العنيزي، حيث شرع في تقديم البرنامج التدريبي، وجاءت المحاضرة الأولى، حول مهارات الكتابة ومكونات القصة القصيرة، حيث بينوا للكتاب الناشئين الصغار النقاط الأساسية الواجب توافرها في أي قصة، وطلبوا منهم تحضير أفكار لقصة قصيرة للفترة المسائية.

وتتضمن الدورة تطبيق عملي للأطفال المشاركين في كتابة قصة قصيرة بمراعاة ماتم شرحه في المحاضرة وكذلك قراءة قصصهم وإعطائهم ملاحظات حولها، وتصحيحها لهم .