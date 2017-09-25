أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مندوب المنطقة العسكرية بالمنطقة الشرقية العميد إبراهيم بوخشيم ، اليوم الاثنين، بضرورة تكثيف دوريات الأمن داخل وخارج طبرق خلال هذه الفترة.

ودعا بوخشيم – خلال اجتماعه مع مدير الأمن بطبرق بحضور عميد البلدية، رجال الأمن إلى منع دخول الشاحنات والسيارات الكبيرة إلى المدينة باستثناء سيارات الإطفاء وسيارات الوقود، منوها إلى أن سيارات نقل مواد البناء والمواد الغذائية تدخل داخل المدينة بتصريح خاص.

كما طالب مندوب المنطقة العسكرية من رجال المرور إزالة الزجاج المعتم وإلزام سائقي السيارات بتركيب اللوحات المعدنية ، مؤكدا أن قوات الجيش سيتعاون مع رجال الأمن في تفتيش السيارات في البوابات لضبط أي نوع سلاح يحمل بدون ترخيص بذلك .