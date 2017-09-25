أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد آمر غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن شحات ملازم أول عمر بوعبيد الله اجتماع مع الأعضاء المناوبين بالغرفة لوضع خطة استرتيجية للعمل واستعراض هيكلية العمل بناء على تعليمات مدير أمن شحات.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن المجتمعين ناقشوا رفع حالة الاستعداد كون مديرية أمن شحات هي من ناحية الساحل تعتبر في خط النار لمدينة درنة .

وشدد آمر الغرفة على الأعضاء بضرورة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة العربية الليبية وقوات الأمن والشركة .

وأكد بوعبيد الله أن أعضاء الغرفة على اتم الاستعداد لاستقبال المواطنين للإذلال بأي معلومة أو بلاغ عن إي تحركات مشبوه .