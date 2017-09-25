أخبار ليبيا 24 – خاص

اعلن حكماء طبرق، اليوم الإثنين، منعهم لحمل السلاح الحربي وسلاح الصيد داخل المدينة وفي المناسبات الإجتماعية .

ودعا الحكماء خلال بيان لهم – إلى مصادرة الأسلحة الحربية ومعاقبة من يستعمل الحربي بأشد العقوبات مما أدى إلى مقتل الأبرياء، مطالبين بمنع الصيد داخل المدن والأحياء السكنية مما أدى إلى أضرار الأبرياء وإزعاج للسكان.

يشار إلى أن مديرية أمن طبرق عقد اجتماع مع عميد البلدية ومدراء الأمن في بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب وبحضور مندوب عن قيادة المنطقة وعدد كبير من حكماء المنطقة من كل الشرائح الموجودة .

وناقش الحضور ظاهرة إنتشار السلاح بالمدينة وفي كل المناسبات والذي نتج عنه العديد من حالات الوفايات التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء أخرها الطفل محمد شعيب والذي لايزال الجاني مجهول وطالبوا بتغريم حامل السلاح ورفع الغطاء الإجتماعي عنه.

