أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، اليوم الاثنين، مع مندوب شركة ميتكا اليونانية جورج فامفاكس وبحضور مدير الأمن ببلدية طبرق عقيد ميلود جواد .

وناقش المندوب اليوناني الترتيبات النهائية لتوقيع عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء بمدينة طبرق الأيام الماضية بحضور مدير عام شركة ميتكا اليونانية ومدير عام شركة الكهرباء ..