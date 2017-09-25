أخبار ليبيا 24 – خاص
اجتمع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، اليوم الاثنين، مع مندوب شركة ميتكا اليونانية جورج فامفاكس وبحضور مدير الأمن ببلدية طبرق عقيد ميلود جواد .
وناقش المندوب اليوناني الترتيبات النهائية لتوقيع عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء بمدينة طبرق الأيام الماضية بحضور مدير عام شركة ميتكا اليونانية ومدير عام شركة الكهرباء ..
يشار أن الشركة العامة للكهرباء قررت إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بمدينة طبرق بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات وتسلم كاملة .
وحالياً تسعى بلدية طبرق لتوفير الأرض المناسبة لتركيب المحطة كذلك توفير الأمن والحماية للشركة المنفذة حسب الإتفاق .
وحالياً تسعى بلدية طبرق لتوفير الأرض المناسبة لتركيب المحطة كذلك توفير الأمن والحماية للشركة المنفذة حسب الإتفاق .