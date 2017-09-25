أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بمقر المنظمة الليبية للتنمية، اليوم الاثنين،دورة تدريبية حول الهوية والتحصين والتوظيف ،قدمها الأستاذ محمد أبو نجيلة، استهدفت 15 مشاركاً من الشباب،واستمرت الدورة لثلاثة أيام.

وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية، صلاح الكوافي، أن الهدف من الدورة ،تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وتحصين الشباب وحمايتهم والحرص على عدم مخالطتهم الجماعات الإرهابية، التي تستغل الدين لتحقيق أغراضهم الإجرامية.

وتابع الكوافي نحن الأن في صدد الإعداد لحملة بهذا الخصوص تستهدف طلبة المدارس الثانوية، والجامعات، لاستهداف أكبر قدر ممكن من الشباب في مدينة بنغازي والعمل على أن تكون لهم حصانة ذاتية ضد توجهات الجماعات الإرهابية في المستقبل.

من جهته أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي،محمد عيسى بونجيلة أن برنامج الدورة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الاهداف اولها تحصين المشاركين من استغلال هويتهم الدينية والثقافية في الصراعات والنزاعات التي تؤدي إلى دمار المجتمع وتدمير البلاد،والامر الثاني تدريب المجموعة المشاركة على تقنية الحوار وآلياته من أجل اتخاذ الحوار وسيلة في حل النزاعات والصراعات والمشاكل التي قد تقع بين ابناء المجتمع الواحد .

وشدد على ضرورة أن تكون تقنية الحوار بديلة عن القتال والعنف والسلاح والتفجير والتدمير،أما الامر الثالث فهو تبصير المشاركين بوسائل الجماعات الإرهابية ،في عملية استغلال الدين وكيف يقومون باستغلال الناس والشباب،خاصة في استغلال عاطفتهم الدينية والثقافية ،وفي جعلهم وقود لصراعات مدمرة لا فائدة منها ،بل انها تدمر البلاد.