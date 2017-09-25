أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق التحدي عروضه القوية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وحقق فوز هو الثالث له على التوالي وجاء على حساب الاندلس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الرابعة للمسابقة .

وافتتح عامر التاورغي التسجيل للتحدي محمود الرملي بعد تمريرة من المخضرم أكرم عياد وأضاف عامر التاورغي هدف التحدي الثاني ايضاً بتمريرة لنجم المباراة أكرم عياد .

وبهذا الفوز واصل التحدي تصدرة لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط فيما لايزال الاندلس يبحث عن فوزه الأول في مسابقة والتي تحصل فهيا على نقطة يتيمة .