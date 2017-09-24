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أعلن رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عبد المنعم شطة قيمة الجائزة التي يحصل عليها بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية.

وقال شطة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن البطل سيحصل على جائزة مالية تقدر بـ 3.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مليوني دولار.

وأوضح رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الأفريقي، أن هناك جائزة أخرى يحصل عليها البطل بعد تأهله إلى مونديال الأندية.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على فريق الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، أمس السبت على ملعب “رادس” حيث ينتظر مواجهة الفائز من فريقي النجم الساحلي التونسي وألاهلي طرابلس .