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معارك طاحنة تخاض ضد تنظيم داعش الإرهابي دون تلكؤ أو تباطؤ حتى تحرير كل المدن والقرى وإبادة كل الدواعش حتى آخر عنصر مجرم حقير.

توصل قوات النظام السوري تقدمها في المنطقة الواقعة شرق الفرات بعد اجتيازها النهر، وتتزامن مع حملة مماثلة أطلقها النظام في الريف الغربي أوشك على إثرها على محاصرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة دير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على قرية مراط الواقعة في الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بحيث تعد هذه أول قرية تسيطر عليها في الضفة الشرقية للنهر.

وأفاد المرصد بأن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش الإرهابي على محاور واقعة في محيط منطقة مراط والقرى القريبة منها، في محاولة من النظام تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة، والسيطرة على مناطق مقابلة لمدينة دير الزور ومطارها العسكري.

ويحاول داعش الإرهابي بشتى الوسائل صد الهجوم الكبير الذي تشنه قوات النظام، بحيث أفيد عن تكثيف عملياته الانتحارية، ضد كل القيم الإسلامية، وآخرها استهدفت المجموعة التي عبرت نهر الفرات إلى الضفاف الشرقية للمدينة، في محور مراط، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمدنيين الأبرياء.

رغم التغيرات والتصفيات التي يشهدها تنظيم داعش الإجرامي على صعيد القيادات فيها إلا أن المسار الإجرامي والإرهابي يبقى السمة الأساسية لهذا التنظيم.

وبالتزامن مع التقدم الذي يحققه شرق الفرات، واصل النظام معاركه في الريف الشمالي الغربي لدير الزور، حيث تحدث المرصد عن اشتباكات عنيفة تخوضها قواته مع الدواعش.

وتتوالى خسارات داعش الإرهابي على كل المحاور، فكما في دير الزور كذلك في الرقة حيث أوشك على خسارة المدينة كاملة، وهي التي كان تُعتبر حتى الأمس القريب عاصمته ومعقله الرئيسي.

وقال أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة (الرقة تذبح بصمت)، إن «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرت على نحو 80 في المائة من المدينة، لافتا إلى أن 600 عنصر من داعش الإجرامي ما زالوا يقاتلون فيها.