أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في شركة خدمات النظافة منذر الفقهي انطلقت اليوم الأحد حملة نظافة في الشارع الرئيسي لميناء بنغازي من فندق أوزو إلى بوابة الميناء.

وأضاف الفقهي أنه تخلل الحملة رش المياه داخل وخارج الميناء وكذلك تفريغ صناديق القمامة بالإدارة العامة وجمع النفايات ومخلفات القرطاسية والمكاتب ، وذلك من أجل افتتاح الميناء.

وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس السبت في ميناء جليانة ضم مدير الشركة الوطنية للموانيء ومدير أمن المنفذ البحري والمدير العام في شركة خدمات النظافة للتنسيق في يوم الاحتفال بافتتاح الميناء الموافق الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في شركة خدمات النظافة أنه طرح خلال الاجتماع كل ما يحتاجه الميناء من خدمات تستطيع الشركة تنفيذها.