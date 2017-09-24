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حتى عند اقتراب نهاية آفة داعش الإرهابية الكارثية, يتابع ما تبقى من الدواعش مسيرتهم الدموية الإجرامية على أمل حصد أكبر عدد من الضحايا المدنيين المسلمين الأبرار, ولكن مهمتهم باتت صعبة وشبه مستحيلة فالقوات المحلية والأقليمية والدولية على تأهب تام لرصد واستهداف الدواعش.

قامت وزارة الدفاع البريطانية بنشر مقطع فيديو يوثق لحظة منع طائرة عسكرية بريطانية عناصر تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ إعدام في إحدى الساحات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.

كشفت مصادر إعلامية أن الحادثة جرت في شهر مايو الماضي، وقد قامت الطائرة بعد رصد جموع من الناس في الساحة وبعد دقائق عديدة من الرصد والمراقبة قامت الطائرة البريطانية بقصف أحد الأبنية المجاورة للساحة لإجبار داعش الإرهابي على إيقاف عملية الإعدام.

وأعلن الجيش الأمريكي شن أكثر من 30 غارة لطائرات التحالف الدولي على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة بشمال سوريا خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جبهة جديدة في شمال المدينة، وبمحيط منطقة صوامع الحبوب، واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة التي تركها مسلحو التنظيم إثر انسحابهم إلى وسط المدينة، مشيرة إلى أن القوات حررت عددا من المدنيين الذين كان يستخدمهم التنظيم الاجرامي دروعا بشرية.

ومن ناحية أخرى، أفادت قوات سوريا الديمقراطية بوصول أكثر من 5 آلاف نازح من ريف دير الزور إلى مناطق سيطرتها هربا من المعارك مع مسلحي “داعش”.

وذكرت القوات أنها بدأت مرحلة جديدة من معاركها لطرد التنظيم من ريف دير الزور إلى الحدود مع العراق، وأن اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين مسلحي التنظيم الارهابي قرب مدينة السور.

ومن قبله, قام مجلس الأمن للأمم المتحدة بالتصويت على مشروع قرار لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابى وهي خطوة مهمة لمحاسبة داعش على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية.