أخبار ليبيا24

تختلف البلدان وأسماء المدن ولكن العدو الداعشي واحد وشراسته ليس لها مثيل إلا حين المواجهة مع عزيمة جيش وطني مصمم على تحرير أرضه وحماية شعبه وصون كرامته واستعادة سيادته.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي أن ألوية الحشد وقطعات الجيش العراقي حررت عين كاوة شمال أيسر الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الحشد في بيان: “ألوية الحشد وقطعات الجيش العراقي تحرر عين كاوة شمال أيسر الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وذلك بعد اشتباكات مع داعش”، كمت أسفرت العمليات عن قتل 25 ارهابيا كانوا يتحصنون داخلها.

وأضاف البيان أن الحشد الشعبي وقوات الرد السريع استطاعوا تحرير قرية كنعوص شمال أيسر الشرقاط بعد اشتباكات مع عناصر داعش الارهابي وقتل عدد منهم.

وأشار البيان إلى أن اللواء 11 التابع للحشد الشعبي يحاصر قرية حصاروك شمال أيسر الشرقاط ويخوض معارك شرسة على تخومها.

فوضحت صورة هزيمة داعش بطريقة قوية في العراق وسوريا وشمال أفريقيا. ومُنيَت جماعة داعش الارهابية بخسائر ميدانية كبرى خلال الأشهر الأخيرة في مناطق سيطرتها في سوريا والعراق وليبيا، كان أبرزها طرد الجماعة الإرهابية من مدينة الموصل في شمال العراق التي أعلن منها إقامة “الخلافة” المزعومة ومن مدينة سرت الليبية، وهي توشك على خسارة مدينة الرقة في شمال سوريا.

شكلت مدينة الرقة في الشمال السوري خلال نحو 3 سنوات المعقل الأبرز لجماعة”داعش في سوريا، لكنّ الجماعة الارهابية خسرت 90% من مساحتها.

وتعد محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، آخر أبرز معاقل جماعة داعش في سوريا. وكانت الجماعة الارهابية سيطرت في العام 2014 على أجزاء واسعة من المحافظة, بينما تمكّن الجيش السوري بعد تقدم سريع في الريف الغربي في التاسع من سبتمبر من كسر حصار الإرهابيين للأحياء الغربية في مدينة دير الزور، وفكّ بعد أيام الطوق عن المطار العسكري المجاور وبات يسيطر حالياً على نحو 70% من مساحة المدينة.

وفي العراق, بعد إعلان القوات العراقية فرض سيطرتها على كامل محافظة نينوى في شمال العراق نهاية أغسطس الماضي، في أعقاب استعادة مدينة الموصل وقضاء تلعفر، لم تعد جماعة “داعش” تسيطر إلا على منطقتين عراقيّتين يشكلان آخر معاقلها في البلاد وهم القائم والحويجة واللتان ستحرر قريباً.