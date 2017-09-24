أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث مندوب جهاز تنفيذ الطريق السريع أمساعد رأس أجدير علي بوسعدة اليوم الإحد مع عمداء بلديات طبرق وإمساعد وبئر الأشهب بدء العمل لطريق تنفيذ طريق أمساعد رأس أجدير.

واستعرض بوسعدة خلال الاجتماع في مقر بلدية طبرق وضع الترتيبات اللازمة وتمكين الجهاز بالعمل داخل نطاق البلديات الثلاث طبرق أمساعد وبئر الأشهب وتقديم الدعم والتسهيلات وفقا للتشريعات النافذة .

واتفق عمداء البلديات الثلاثة على توفير الأمن للشركة المنفذة كل في نطاق حدوده لافتين إلى أن تلك المناطق آمنة تمامًا.

يشار إلى أن بلدية طبرق تبدأ من عين الغزالة غربا لمسافة 60 كم وشرفت حتى منطقة كمبوت لمسافة 60 كم تليها بلدية بئر الأشهب ثم بلدية أمساعد حتى الحدود الشرقية .