أخبار ليبيا24- خاص

قلب النصر تأخره أمام ضيفه نجوم أجدابيا بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب شهداء بنينا، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للدوري الليبي.

وبهذا الفوز بات رصيد النصر 8 نقاط وضعته في المركز الأول وتجمد رصيد نجوم أجدابيا عند 4 نقاط في المركز الرابع .

جاءت المباراة مثيرة ورغم الفرص العديدة للفريقين إلا أن شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي 0- 0، ولعل أبرز الفرص كانت ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لفريق النصر بعد عرقلة خالد مجدي، إلا أن نجم النصر مفتاح طقطق أخفق في تحويلها لهدف.

وبدأ الشوط الثاني سريعاً وفاجأ نجوم أجدابيا مستضيفه بهدف للاعب على فزان من علامة الجزاء، في الدقيقة 53.

وبعد هدف النجوم كثف لاعبو النصر هجماتهم بغية تحقيق التعادل، وهو ما نجحوا فيه في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بعد كرة ثابتة نفذها صدام الورفلي، غير مسارها مدافع نجوم أجدابيا عكسية في شباك فريقه معلنة التعادل، ومن ثم نجحوا في خطف الفوز قبل النهاية بقليل بهدف اللاعب خالد مجدي.