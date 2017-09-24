أخبار ليبيا24- خاص

اقتنص فريق المحلة الأول لكرة القدم أول فوز له في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه السبت على نظيره رفيق بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت الفريقان في ملعب مدينة الزاوية في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة .

وسجل هدفي المحلة خلال المباراة لاعباه أنور الصويعي وأنيس زغب .

وخسر المحلة في الجولة الأولى امام الأهلي طرابلس بنتيجة 4-1 وفقد نتيجة مباراته في الجولة الثانية أمام المدينة بثنائية ومن جهته خسر رفيق في الجولة الأولى أمام الخمس 1- 0 وتفوق على الوحدة في الجولة السابقة.

وبهذا الفوز وضع المحلة أول 3 نقاط له بعد 3 مباريات فيما تجمد رصيد رفيق عند 3 نقاط من 3 مباريات .