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قبل استكمال منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، تأكد استعادة الأندية العربية السيطرة على اللقب القاري، ولأول مرة منذ 2014.

وسيتكون أضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال من الأهلي المصري، واتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، إضافة إلى الفائز من النجم الساحلي التونسي وألاهلي طرابلس .

وتعادل النجم الساحلي ذهابا في ضيافة الأهلي طرابلس، بدون أهداف، وسيبحث عن أي انتصار للتأهل ومواجهة الأهلي، الذي قرر البقاء في تونس حتى ذهاب الدور قبل النهائي.

وقال حسام البدري مدرب الأهلي المصري “الفترة الزمنية قليلة جدا حتى المباراة المقبلة، سنلعب هنا في تونس مع النجم أو الأهلي طرابلس”.

وأضاف المدرب الذي قاد الأهلي المصري لإحراز اللقب في 2012 “كان البعض يرغب في البقاء والبعض يرغب في الرحيل، لكن في النهاية أنا صاحب القرار بالبقاء”.